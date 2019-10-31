شاهد .. سهير رمزي تحتفل مع زوجها بعيد زواجهما بصورة رومانسية

نشرت الفنانة المصرية ” سهير رمزي ” عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” صورة رومانسية تحتفل بها بعيد زواجها .
حيث ظهرت سهير رمزي في الصورة برفقة زوجها رجل الأعمال ” علاء الشربيني ” وهو يقوم بتقبيلها على وجهها وبدت عليهما علامات السعادة والاحتفال .
وكتبت في تعليقها على الصورة قائلة : ” كل سنة وإحنا طيبين ” .
وتفاعل متابعي ومحبي الفنانة سهير رمزي على الصورة والذين أبدوا إعجابهم بها وقدموا لها التهاني بمناسبة عيد زواجهم .
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