شاهد .. سهير رمزي تحتفل مع زوجها بعيد زواجهما بصورة رومانسية

نشرت الفنانة المصرية ” سهير رمزي ” عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” صورة رومانسية تحتفل بها بعيد زواجها .

حيث ظهرت سهير رمزي في الصورة برفقة زوجها رجل الأعمال ” علاء الشربيني ” وهو يقوم بتقبيلها على وجهها وبدت عليهما علامات السعادة والاحتفال .

وكتبت في تعليقها على الصورة قائلة : ” كل سنة وإحنا طيبين ” .

وتفاعل متابعي ومحبي الفنانة سهير رمزي على الصورة والذين أبدوا إعجابهم بها وقدموا لها التهاني بمناسبة عيد زواجهم .