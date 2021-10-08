كشفت الفنانة المصرية سهير رمزي عن نصيحة والدتها الفنانة بدرية أحمد لها بالتأني في علاقاتها العاطفية وعن سبب كثرة علاقاتها العاطفية وزيجاتها المتعددة.

وصدمت سهير رمزي الاعلامية وفاء الكيلاني أثناء استضافتها ببرنامج “السيرة” حين قالت أنها لا تتذكر عدد المرات التي تزوجت فيها.

وساعدت وفاء الكيلاني ضيفتها في تذكر عدد مرات زواجها، مؤكدة أنها تأكدت من 10 زيجات لسهير رمزي، ولا تدري أن كان هناك زيجات آخرى، مؤكدة أن الأهم هو أنها لا تفعل شيء يخالف الشرع.

وقالت سهير رمزي: “طبعا اهم شي الحلال ولازم يبقوا عشرة لأن ما فيش ثقة”.

يذكر أن أول أزواج سهير رمزي كان الفنان إبراهيم خان الذي عاش معها عاماً رغم أن والدتها الفنانة درية أحمد نفت ذلك بشدة، كما تزوجت الأمير السعودي خالد بن سعود بن عبد العزيز آل سعود وانفصلت عنه لتتزوج الحاج سيد متولي رئيس نادي المصري البورسعيدي ثم رجل الأعمال الخليجي محمد الملا بعد طلاقه من نجوى فؤاد وقد عاشت معه خمسة أشهر فقط.

وتزوجت أيضاً الملحن حلمي بكر الذي منحها العصمة لتضمن حقوقها، لكنها لم تستمر معه طويلاً وتزوجت بعده الممثل محمود قابيل وبعد انفصالها عنه تزوجت من رجل الأعمال السوري زكريا بكار .وعادت بعدها الارتباط بسيد متولي رئيس النادي المصري البورسعيدي ولكنها لم تستمر معه طويلاً.

كما تزوجت من الفنان فاروق الفيشاوي بعد انفصاله عن زوجته وأم ابنه سمية الألفي ثم اعتزلت الفن إذ أعلنت مرة خطبتها للفنان عمر الشريف ولم تتزوجه، ثم خطبتها لنقيب السينمائيين يوسف شعبان لكنها لم تتزوجه.