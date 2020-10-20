نشرت الفنانة المصرية ” سهير رمزي ” مقطع فيديو لها عبر حسابها على موقع التواصل الإجتماعي ” فيس بوك ” كشفت من خلاله عن سبب تعرضها للإغماء في جنازة الفنان المصري الراحل ” محمود ياسين ” أثناء دفنه .

فأشارت إلى أن الإرهاق والحرارة الشديدة تسببا في ارتفاع ضغط الدم لديها بالإضافة إلى حزنها الشديد على وفاة الفنان الراحل وأن هذا المشهد أعاد لها ذكريات وفاة والدتها .

وقدمت سهير رمزي اعتذارها لأصدقائها وزوجها ولأسرة الفنان محمود ياسين بسبب حالة القلق التي تسببت بها .. ووجهت الشكر أيضا لكل من ساعدها في هذا الموقف وسأل عنها .

يذكر أن الفنان محمود ياسين رحل عن عالمنا يوم الأربعاء الماضي بعد صراع مع المرض وتم تشييع الجثمان يوم الخميس الماضي ودفنه بمقابر أسرته على طريق الفيوم .