شاهد.. سوزان نجم الدين ترد على منتقديها بتوسطها ميسي ورونالدو

ردت الممثلة السورية سوازن نجم الدين على منتقديها، بعد الخطأ الذي وقعت فيه ببرنامج “أصداء العالم”، وربطها للاعب البرتغال كريستيانو رونالدو بمنتخب البرازيل.
ونشرت نجم الدين عبر صفحتها الخاصة على احد مواقع التواصل الإجتماعي، صورة وهي تتوسط كل من ميسي ورونالدو وترتدي قميص البرازيل، وعلّقت: “حبي للكرة اللاتينية هو ما جعلني أربط بين البرازيل وكريستيانو وميسي”.
وأضافت: “كوني فنانة وماني صاحبة اختصاص في كرة القدم، خانني التعبير في لقائي مع الصديق الجميل مصطفى الأغا.. وطبعا متل العادة.. الصغار دايما بجربوا إن يسجلوا أهداف وهمية يلعبوا غيرها”.
ومن بين التعليقات :
بعد إلك عين تحكي وتبرري؟؟ 😂 أنا لو محلك بختفي خمس سنين حتى تنسى الناس اللي صار 😂 لا وحاطة حالك بين كريستيانو وميسي #ورصاص_على_هالثقة 🤣🤣
على فكرة اجمل شي كان بمهرجان بياف إنو ما كرموكي ولا دعوكي يا ديكارتية 😂 #وقفي_جوع #شرطة_المشاهير