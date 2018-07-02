شاهد.. سوزان نجم الدين ترد على منتقديها بتوسطها ميسي ورونالدو

ردت الممثلة السورية ​سوازن نجم الدين​ على منتقديها، بعد الخطأ الذي وقعت فيه ببرنامج “​أصداء العالم​”، وربطها للاعب البرتغال ​كريستيانو رونالدو​ بمنتخب ​البرازيل​.

ونشرت نجم الدين عبر صفحتها الخاصة على احد مواقع التواصل الإجتماعي، صورة وهي تتوسط كل من ميسي ورونالدو وترتدي قميص البرازيل، وعلّقت: “حبي للكرة اللاتينية هو ما جعلني أربط بين البرازيل وكريستيانو وميسي”.

وأضافت: “كوني فنانة وماني صاحبة اختصاص في كرة القدم، خانني التعبير في لقائي مع الصديق الجميل ​مصطفى الأغا​.. وطبعا متل العادة.. الصغار دايما بجربوا إن يسجلوا أهداف وهمية يلعبوا غيرها”.

ومن بين التعليقات :

بعد إلك عين تحكي وتبرري؟؟ 😂 أنا لو محلك بختفي خمس سنين حتى تنسى الناس اللي صار 😂 لا وحاطة حالك بين كريستيانو وميسي #ورصاص_على_هالثقة 🤣🤣

على فكرة اجمل شي كان بمهرجان بياف إنو ما كرموكي ولا دعوكي يا ديكارتية 😂 #وقفي_جوع #شرطة_المشاهير