شاهد.. سيريناي ساريكايا ثير ضجة برقصها في الشارع

إنتشر في الآونة الاخيرة مقطع فيديو عفوي للنجمة التركية وعارضة الازياء الشهيرة ​سيريناي ساريكايا​، بعدما ظهرت وهي ترقص في أحد الشوارع.

ساريكايا ظهرت وهي تتمايل وترقص وسط كم هائل من الناس، مرتديةً فستاناً زهرياً قصيراً، وبتسريحة شعر ناعمة وماكياج خفيف. وبدأت توزع ابتساماتها للمارّين.

وانتشر الفيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، واثار ضجة كبيرة لدى المتابعين.

اشارة الى انّ آخر أعمالها كان مسلسل “fi”، وشارك في بطولته ​محمد جونسور​الشهير بـ”الأمير مصطفى”، و​بيراك توزوناتاش​ الشهيرة بـ”ميهرونيسا” و​أوزان جوفان​ الشهير بـ”رستم باشا”.