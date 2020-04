شاهد.. سيرين عبدالنور تحتفل مع أسرتها بـ”أحد السعف”

View this post on Instagram

اليوم عيد الشعنينة و #الكورونا ما رح تغير بجمعتنا وفرحتنا بحبكن ينعاد عليكن #عيد_الشعانين #خليك_بالبيت #سيرين_عبدالنور #عائلتي #اولادي #امي #زوجي_حبيبي #behappy #happypalmsunday #family #positivevibes #stayhome #staysafe #lebanon #sunday