شاهد.. سيرين عبدالنور تحتفل مع أسرتها بـ”أحد السعف”

احتفلت المطربة اللبنانية سيرين عبدالنور، بأحد السعف “الشعانين”، الموافق اليوم 5 إبريل.

ونشرت عبر حسابها الرسمي بموقع “إنستجرام

صورة مع عائلتها، “، وعلقت عليها قائله :”اليوم عيد الشعنينة، الكورونا ماراح تغير بجمعتنا وفرحتنا، يحبكن ينعاد عليكن”.

والجدير بالذكر أن “أحد السعف” هو أحد الاحتفالات المسيحية المشهورة، ويُحتفل به قبل عيد القيامة بسبعة ايام.

وتقوم سيرين ببطولة مسلسل بعنوان “دانتيل” المقرر طرحه في شهر رمضان المقبل 2020، ويشاركها البطوله نخبه من الفنانين كالنجم “محمود نصر” و”وسام فارس” و”سارة ابي كنعان” و”سلوم حداد” وتأليف سماء عبد الخالق وإنجي القاسم وإخراج “المثنى صبح” .