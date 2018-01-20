شاهد.. سيرين عبدالنور في المستشفى.. هل حملها في خطر؟

أثارت الفنانة اللبنانية سيرين عبدالنور قلق محبيها بمقطع فيديو ظهرت فيه داخل المستشفى، بينما تحيطها مجموعة من الممرضات، معلقة عليه: «شو عم بصير».

سيرين التي تنتظر استقبال مولودها الثاني خلال أشهر قليلة أثارت قلق محبيها حول إصابتها بشئ ما أو تعرض حملها للخطر، إلا أنها طمأنتهم وكشفت عن أنها كانت تصور أحد مشاهد خماسية جديدة تشارك في بطولتها بعنوان «الشهر السابع»، وقالت: «هاي للكلّ، أنا عم مثّل، ما بني شيء بالمستشفى. وحولي الممرضات المهضومين، اللي بجنّنو واللي مثّلوا معي. مثّلوا مشهد ولا أحلى ممثّلة بتقدر تمثّله وكانوا كثير طبيعيّة»

.خماسية «الشهر السابع» من تأليف رافي وهبي، وإخراج فيليب أسمر، ومن المقرر عرضها ضمن مسلسل «حدوتة حب» خلال الموسم الرمضاني المقبل.

يُذكر أن المولود المنتظر سيكون الثاني لسيرين التي رُزقت بابنتها الأولى «تاليا» عام 2011، وقد أعلنت حديثاً عن حملها في مولودها الثاني من زوجها رجل الأعمال اللبناني فريد رحمة، كما كشفت عن نيتها في تسميته «كريستيانو».