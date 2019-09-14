شاهد.. سيمون اسمر يجمع اليسا ونوال الزغبي في وفاته!

شاركت النجمتان اللبنانيتان إليسا ونوال الزغبي عزاء المخرج الراحل الكبير سيمون أسمر، اليوم السبت، حيث تصافحا وتحدثتا طويلًا لتطويا صفحة الخلاف بينهما.

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وأثناء مغادرتهما اليسا ونوال الزغبي العزاء سويًا وقالت اليسا: “يالا صورونا سوا في رسالة قوية بدنا نوجهها”.

وفي الفيديو، نفت كل اليسا ونوال وجود أي خلاف جدي بينهما كما يردد البعض، واكدت إليسا أنها تحب نوال وتكتشف هذا كل مرة تقابلها كما وجهت رسالةً إلى رواد السوشيال ميديا وطالبتهم بعدم اثارة الفوضى والنعرات والمشاكل بينهما.

بدورها وجهت نوال الزغبي المحبة نفسها لإليسا حيث احتضنتها وبدت سعيدةً بلقائها.