أثارت شام الذهبي، ابنة الفنانة السورية أصالة نصري،الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد نشرها صورا من حفل خطوبتها ظهرت في احدها وهي تقبل يد العريس أحمد.

ولاقت الصورة انتشارًا واسعًا بشكل كبير، حيث انتقد كثيرون مبالغة شام الذهبي في التعبير عن فرحتها، فيما أيد آخرون ذلك مشيرين أن تقبيل اليد ليس مقتصرًا على يد الفتاة فقط.

وشاركت “شام” متابعيها فيديو عبر خاصية القصص على حسابها في “إنستغرام”، لوالدتها أصالة نصري، وهي تغني في حفل الخطوبة، أغنية “نسم علينا الهواء” للمطربة اللبنانية فيروز.

وكانت شام الذهبي شاركت قبل ذلك، صورا لها مع خطيبها، وكتبت “أيتها القلوب الحاضرة، ليس لكل أحد أن يكون محبوباً، لأن المحبوب يحتاج إلى صفات وفضائل، لا يرزقها كل إنسان، ولكن لكل أحد أن يأخذ نصيبه في الحب وينعم به، فإذا فاتك أيها القارئ العزيز أن تكون محبوباً، فلا يفتك يا عزيزي أن تكون محباً، ولتعلموا أنما الحب ما ثبت، اللهم نسألك الثبات، أحمد وشام”.