شاركت الفنانة المصرية ياسمين صبري مقطع فيديو لـ شام الذهبي ابنة الفنانة السورية أصالة نصري خلال استضافتها بفيلتها، حيث ظهرت وهي تعزف مقطوعة موسيقية على البيانو.

ونشرت ياسمين صبري الفيديو عبر خاصية الستوريز بحسابها بإنستغرام، حيث ظهرت فيه شام وهي تجلس على بيانو وترتدي فستانا من اللون الأسود، في حين كانت تصورها ياسمين والتي ظهرت في المرآة وبجانبها شخص يرجح أن يكون شقيقها،

كما أرفقت صبري مقاطع الفيديو برسوم تعبيرية “قلوب حب”، لتؤكد مدى حبها وإشادتها بها. وحظي الفيديو بتفاعل بين الجمهور،

يذكر ان صداقة قوية تربط شام الذهبي بـ ياسمين صبري ودائما ما تعبران عن تلك العلاقة بطريقتهما، فسبق وقدمت شام الذهبي هدية لياسمين صبري، وشاركتها عبر إنستغرام، وكانت عبارة عن صور لياسمين ومجموعة من باقات الورود المتنوعة ما بين الأحمر والأبيض والأزرق، بأشكال مختلفة، وكانت صورة ياسمين موضوعة في منتصف الورود التي كانت على الطاولة.

وقدمت شام رسالة إلى الفنانة المصرية، قالت فيها :”إلى ياسمين الجميلة، بريقك آت من داخلك، لأنك جميلة من الداخل والخارج، وتمتلكين عقلاً نظيفًا، وقلبا صافيا وروحا قيمة، وأحبك إلى مالا نهاية يا نجمتي اللامعة”.