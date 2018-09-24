شاهد: شذى حسون قبل وبعد عملية التجميل.. عدوى “وجه تكساس” الهوس الجديد لنجوم الفن

يبدو أن عملية “وجه تكساس” أصبحت الموضة الأبرز بعالم التجميل والهوس الجديد للكثير من نجوم الفن لقدرتها على إبراز عضلات الوجه بشكل أنيق وجمالي، لذا لجأت لها الفنانة شذى حسون مثل العديد من زملائها. وتداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لتفاصيل خضوع شذى لعملية “وجه تكساس” وحقنها بشكل طبي للحصول على وجه مختلف وجديد، والفرق في شكلها قبل وبعد عملية التجميل.

ويعد الفنان تامر حسني من أبرز وأوائل الفنانين الذين خضعوا لعملية “وجه تكساس” لتعريض الفك، إذ ظهر خلال الحلقة النهائية من برنامج “ذا فويس كيدز” خلال شهر فبراير الماضي بوجه مختلف تمامًا؛ ما تسبب في تعرضه للعديد من الانتقادات من جانب رواد مواقع التواصل الاجتماعي. وخضع النجم المصري مع “وجه تكساس” لعمليات تجميل تشمل” “فيلر” لنفخ الخدود وحقن غمازة بالذقن”.

واستعدت الفنانة أحلام لحفلها الجماهيري الضخم الذي أحيته في لوس أنجلوس في شهر يوليو الماضي من خلال إجراء 3 عمليات تجميل جديدة في فرنسا. وخضعت أحلام لعملية لتصغير الوجه أو ما يعرف بـ”تقنية تكساس” لتجميل الوجه والرقبة، إلى جانب حقن أنفها لتبدو أصغر وأكثر حدة، وأخيرًا حقن شفاهها.

وكشف الفنان الإيراني الكويتي عقيل الرئيسي عن عمليات التجميل التي خضع لها مؤخرًا، موضحًا أنه قام باجراء عملية للحصول على ذقن “تكساس” الجذابة، إلى جانب الخضوع للحقن لإزالة الهالات السوداء أسفل العينين.