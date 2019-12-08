شاهد .. شريهان تحتفل بعيد ميلادها ال 55

نشرت الفنانة المصرية ” شريهان ” عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” مجموعة من الصور من خلال خاصية الإستوري من إحتفالها بعيد ميلادها ال 55 .

وظهرت شريهان في الصور وهي تحمل قالبا من الحلوى كتب عليه ” Happy Birthday Sherry ” .. كما وضع عليه شكل تاج ذهبي وكتب اسمها .

كما ظهرت في إحدى الصور وهي تقطع قالب الحلوى وتغمض عينها لتتمنى أمنية .

وتلقت شريهان عددا كبيرا من التهاني من جانب متابعيها ومحبيها من الجمهور ونجوم الفن بمناسبة عيد ميلادها الذي وافق يوم الجمعة الماضي على مواقع التواصل الإجتماعي المختلفة .

ومن جانبها ردت الفنانة شريهان على ذلك معربة عن سعادتها بتلك التهاني وإمتنانها وتقديرها لأاصحابها ولهذا الحب .. فكتبت عبر حسابها على موقع التغريدات ” تويتر ” تغريدة كتبت بها : ” كل ثانية في عمري بحبكم ‏أكتر وبعيش بيكم أكتر .. أنا مش لاقية كلام أعبر فيه عن حبي وتقديري وسعادتي ” .

وتابعت : ” قلبي بيشكركم جميعا .. شكرا لكل إنسان فنان مبدع أسعد قلبي في يوم عيد ميلادي .. حبكم حياة ” .