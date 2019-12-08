شاهد .. شريهان تحتفل بعيد ميلادها ال 55

نشرت الفنانة المصرية ” شريهان ” عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” مجموعة من الصور من خلال خاصية الإستوري من إحتفالها بعيد ميلادها ال 55 .
وظهرت شريهان في الصور وهي تحمل قالبا من الحلوى كتب عليه ” Happy Birthday Sherry ” .. كما وضع عليه شكل تاج ذهبي وكتب اسمها .
كما ظهرت في إحدى الصور وهي تقطع قالب الحلوى وتغمض عينها لتتمنى أمنية .
وتلقت شريهان عددا كبيرا من التهاني من جانب متابعيها ومحبيها من الجمهور ونجوم الفن بمناسبة عيد ميلادها الذي وافق يوم الجمعة الماضي على مواقع التواصل الإجتماعي المختلفة .
ومن جانبها ردت الفنانة شريهان على ذلك معربة عن سعادتها بتلك التهاني وإمتنانها وتقديرها لأاصحابها ولهذا الحب .. فكتبت عبر حسابها على موقع التغريدات ” تويتر ” تغريدة كتبت بها : ” كل ثانية في عمري بحبكم أكتر وبعيش بيكم أكتر .. أنا مش لاقية كلام أعبر فيه عن حبي وتقديري وسعادتي ” .
وتابعت : ” قلبي بيشكركم جميعا .. شكرا لكل إنسان فنان مبدع أسعد قلبي في يوم عيد ميلادي .. حبكم حياة ” .
كل ثانية في عمري بحبكم أكتر وبعيش بيكم أكتر .. أنا مش لاقيه كلام أعبر فيه عن حبي وتقديري وسعادتي .. قلبي بيشكركم جميعاً .. شكراً لكل إنسان فنان مبدع أسعد قلبي في يوم عيد ميلادي .. #حبكم_حياة #شريهان ♥️♥️♥️ pic.twitter.com/dewAtiwAVv
— Sherihan (@Sherihan) December 7, 2019