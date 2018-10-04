شاهد… شقيقة هنا وحلا شيحة تشعل انستغرام لهذا السبب!

لاحظ مستخدمو موقع انستجرام، الشبه الكبير بين مصممة الأزياء مايا شيحة بينها وبين الفنانة دينا الشربينى وهى أخت الفنانتين هنا وحلا شيحة.

يأتى ذلك بعد نشرها عبر حسابها صورة برفقة زوجها تهنئة بعيد ميلاده، والتى تداولها مستخدموا السوشيال ميديا بكثرة، مؤكدين على وجود شبة كبير بينها و بين الفنانة دينا الشربينى والتى حصلت على ألاف الإعجابات

كانت قد تألقت فى فيلم أسرار البنات ولكن بعدها قررت أعتزال الوسط الفنى بعد زواجها وانجابها ثلاث أطفال، وقررت بعد ذلك العمل فى مجال الموضة والأزياء.