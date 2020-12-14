ما زال الرأي الذي عبرت عنه الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي حول فعالية لقاح فيروس كورونا يثير تفاعلا على مواقع التواصل الاجتماعي سواءا بين المتابعين او الفنانين.

وفي هذا الاطار، استطلع احد الحسابات رأي عدد من الفنانين السوريين حول الضجة التي اثارها ستوري هيفاء وهبي حول هذا الموضوع وكان من بينهم الفنانة شكران مرتجى التي قالت “حبيبة قلبي ومن اذكى السيدات وانا بموت عليها”.

أما الفنان محمد باش فقد وافق هيفاء وهبي قائلا “اكيد تجاريا بكل المجالات في ناس سباقة وشركات بتحب تتسابق حتى تعمل انجازات وتحقق ارباح مالية وهيدا الشي حيصير بلقاح كورونا”.

بحبك وبتعرفي مو من هلق من زمان وبحترم رأيك وذكاكي — shoukranmortaja (@shoukranmortaj1) December 14, 2020

وقد ردت هيفاء وهبي على هذا الفيديو قائلة “السوريين دائما ما يحترمون اراء الناس الاخرين”.

بدورها أكدت شكران مرتجى على محبتها لهيفاء وهبي يتغريدة جديدة قالت فيها: “بحبك وبتعرفي مو من هلق من زمان وبحترم رأيك وذكاكي”.