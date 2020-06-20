نشرت الفنانة السورية ” شكران مرتجي ” مقطع فيديو عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” للإحتفال بعيد ميلاد والدتها .

وظهرت شكران مرتجي في مقطع الفيديو برفقة والدتها المسنة وهي تحتضنها وتغني لها ” عيد ميلاد سعيد ” .

وكتبت في تعليقها على الفيديو : ” حابة شارك معكم هاليوم الغالي ع قلبي مشان تدعو لأمي بالصحة والعافية وطولة العمر بعيد ميلادها ” .

وتابعت : ” هي هلق بنتي مو بس أمي وبشوف الدنيا من عيونها الخضر أحلى جوزائية بالعالم .. الله يخليلكن أمهاتكن ويرحم أمهات اللي أمهاتهم برحمة الله .. بحبكم ” .