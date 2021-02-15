أحيت الفنانة شمس الكويتية، أمس الاحد 14 فبراير، حفلا في نادي اليرموك في العاصمة العراقية في بغداد بمناسبة عيد الحب.

وقد تداول جمهور شمس مقاطع فيديو من الحفل حيث ظهرت تغني عددا من اغانيها المعروفة.

فيما ظهرت شمس في مقطع فيديو قبيل الحفل وهي تؤكد ان الحياة في العراق طبيعية على عكس ما يظهر في الاعلام قائلة “الناس هنا أمان الحياة حلوة تهبل والدنيا مرة طبيعية ما فيها أي مبالغات” وتابعت “العراق بلد خير بلد فرح بلد يستاهلون ا لحياة ويحبون الحياة”.

وكانت شمس قد اثارت الجدل مؤخرا بعد ظهورها في احدى الصور وهي تحمل مسدسا وتصوبه على نفسها وذلك تروجا لأغنيتها الجديدة التي تحمل اسم “خط الخطر”.