أحيت الفنانة شمس الكويتية، أمس الاحد 14 فبراير، حفلا في نادي اليرموك في العاصمة العراقية في بغداد بمناسبة عيد الحب.
وقد تداول جمهور شمس مقاطع فيديو من الحفل حيث ظهرت تغني عددا من اغانيها المعروفة.
فيما ظهرت شمس في مقطع فيديو قبيل الحفل وهي تؤكد ان الحياة في العراق طبيعية على عكس ما يظهر في الاعلام قائلة “الناس هنا أمان الحياة حلوة تهبل والدنيا مرة طبيعية ما فيها أي مبالغات” وتابعت “العراق بلد خير بلد فرح بلد يستاهلون ا لحياة ويحبون الحياة”.
وكانت شمس قد اثارت الجدل مؤخرا بعد ظهورها في احدى الصور وهي تحمل مسدسا وتصوبه على نفسها وذلك تروجا لأغنيتها الجديدة التي تحمل اسم “خط الخطر”.
بتقلك :
فيما ظهرت شمس في مقطع فيديو قبيل الحفل وهي تؤكد ان الحياة في العراق طبيعية على عكس ما يظهر في الاعلام قائلة “الناس هنا أمان الحياة حلوة تهبل والدنيا مرة طبيعية ما فيها أي مبالغات” وتابعت “العراق بلد خير بلد فرح بلد يستاهلون ا لحياة ويحبون الحياة”.ههههههههههههههههههههشكل الشباب موديها على ضفاف التايمزو في لندن ههههههههههههههه وقالوا ليها انها في بغداد ههههههههههههههه كان بودي ان اصدقك لكن الأخبار الي عندي تقول غير شيء ، وانه في الأيام الثلاثة الماضية مع نزول سرايا السلام التابعة لمقتدى الصدر ولا حتى المعلم شخصيا ما قادر ان يتجول في بغداد الا ومعاه نصف الحشد الشعبي واربعين كاتيوشا ههههههههههههههههههه فالوضع محتقن جدا ههههههههههههههه وما احد يعرف مين يطخ مين هههههههههههههههههه
ماذا تقول أنت؟