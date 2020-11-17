علقت الفنانة شمس الكويتية على الضجة المثارة على مواقع التواصل الاجتماعي حول طلاق وانفصال بعض الفنانين دون ان تذكر اسماء معينة واصفة هذه المواضيع بأنها “ضحك على عقول الناس”.

في البداية، وجهت شمس الكويتية، عبر فيديو نشرته عبر حسابها على احد مواقع التواصل الاجتماعي، سؤالا الى المشاهير الذين يثيرون ضجة بأخبار خلافاتهم وانفصالهم قائلة “يوم تزوجتم استشرتونا؟ لا، يوم حبيتوا بعض استشرتونا؟ لا, ليش يوم تبغون تتخانقون وتتطلقون، مع انكم متطلقين اصلا من سنين وفي ناس انا عرفهم متطلقين من سنين وهما عايشين امام الكاميرات حبيبي وزوجي، الى متى الضحك على عقول الناس؟ “.

ثم وجهت شمس سؤالا الى متابعيها قائلة: “هل انتم مصدقين ما يحصل من حبيات في السوشيال ميديا؟ مصدقين هالافلام او انتم عارفين ان كل هذا فيلم هندي؟”.

وتابعت شمس، في إشارة واضحة الى قصة انفصال الفنان المصري تامر حسني وزوجته الفنانة المغربية بسمة بوسيل ومن ثم عودتهم، قائلة “على الحاصل اليومين دي زوجي وزوجتي وطلق وجيب وحط وسبحان يتطلقون بضرب نعل ويردهم هاشتاغ او تويتر او انستغرام يا سبحان الله على متانة هذه العلاقة”.

وتوجهت شمس الى مشاهير السوشيال ميديا قائلة “كفاية ضحك على المتلقين ترى الناس تعرفكم يعرفون انكم كذابين بس يحبون يتسلون فيكم فكفاية انكم تخلون نفسكم مصدر للتسلية علشان بس تكونون ترند فيكم تكونون ترند يأشياء كثير مفيدة وحلوة وفاني بس بلا كذب”.

وفي حين اعتبر بعض المتابعين ان شمس تقصد الفنان تامر حسني وزوجته بسمة بوسيل رأى اخرين انها تقصد مشاهير سناب شات السعوديين نادر النادر وسعاد بنت جابر الذين تصدر هاشتاغ باسمهم في المملكة، في الساعات الماضية، بعد الانباء عن انفصالهما كما اعتبر البعض الاخر انها ربما تقصد الفنانة الاماراتية احلام وصديقتها الفنانة السورية اصالة اللواتي تصالحتا أخير على موقع تويتر.