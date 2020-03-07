شاهد.. شمس الكويتية تعترف لسنافرها: “انا حاسة نفسي نعال”

نشرت الفنانة شمس الكويتية فيديو جديد عبر حسابها على انستغرام طلبت فيه من متابعيها ان يتقبلوا شخصيتها كما هي دون ادعاء المثالية.

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وقالت شمس الكويتية في الفيديو موجهة كلامها الى معجبيها الذين وصفتهم بالسنافر “ممكن ما تخلوني ما انزل بوستات على انستغرام او سناب شات مثالية”.

وتابعت شمس انها لا تحب المثالثات وقالت “اولا انا مو مثالثة انا كلي اخطاء انا عبارة عن اخطاء تتكلم ثانيا انا سايبة المثالية لمشاهير ثانيين”.

واضافت شمس “انا حاسة نفسي نعال مو حاسة نفسي مثالية فممكن اكون على طبيعتي وانزل بوستات على طبيعتي فأنا الشعار الذي احبه هو النعال لأني اموت بالنعال والجزم” خاتمة كلامها “ساعدوني وتقبلوا هذه الشخصية التافهة اللي اسمها انا”.