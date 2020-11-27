كشفت الفنانة شمس الكويتية عن قيامها برحلة في أرجاء المملكة العربية السعودية لاختيار مكان لاقامتها مطلقة هاشتاغ تحت عنوان “شمس تور” مطالبة من متابعيها التفاعل معها عليه.

ونشرت شمس مقطع فيديو، عبر احد حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، قالت فيه: “تتذكرون لما مرة قلت لكم اني ابغي استقر في السعودية ومحتارة وين اعيش في الرياض او جدة او الطائف او الدمام فمن كثر الاجوبة التي جاتني ومن كثر تفاعل الناس قررت اني انا اعمل تور ورحلة واكتشف وين “.سيكون بيتي وانتم تعملون التور معاي وتكتشفون وين بكون بيتي وكلنا مع بعض نختار

واضافت شمس: “في هذه الرحلة رخ تكون انتم مشاركين معاي ورح يكون في اصحابي مشاركين معاي “وبنفس الوقت سيكون هناك في جوائر لمشاركاتكم معاي.

وبدأت شمس رحلتها بالسفر من الرياض الى القصيم عبر القطار حيث نشرت مقطع فيديو للحظة وصولها وعلقت كاتبة: “تجربة حلوة جدا وشكرا للهيئة العامة للنقل والمواصلات سوو نفس تجربتي ستنبسطون”.