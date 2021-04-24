أثارت الفنانة شمس الكويتية الكثير من الجدل، بسبب تصريحات جديدة أدلت بها خلال استضافتها في الحلقة الثانية من لقائها في برنامج «العرافة» الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة عبر فضائية «المحور».

وفتحت شمس الكويتية النار النار مجددًا على عدد من فنانين الصف الاول بجرأة وصراحة مفرطة، ففي رأيها بالفنانة اللبنانية هيفاء وهبي قالت أنها زعلانة عليها بسبب “حياتها وبنتها” ثم توجهت لها قائلة “الله يعينك”.

وكشفت شمس الكويتية، عن حقيقة الخلاف بينها وبين الفنانة الإماراتية أحلام، وقيامها بحظر ها حيث قالت: “عملت لي فولو، ومديرو صفحتي بعتوا لي سكرين، فعملت لها بلوك”.

وحول رأيها في الفنان تامر حسني، أوضحت شمس الكويتية: “بحترم كل الناس، لكن قلت إن في ظاهرة جديدة إن الفنانين الرجال يغنون بطبقات نسائية، وأصبحت أسمع محمد ثروت ومحمد الحلو وهاني شاكر، ولما بسمعهم بقول إني بسمع راجل أو دكر، لكن من سنين في موضة الربع صوت أو نصف صوت في الغناء، وتامر بيغني بطريقة أنثوية وعمرو دياب يغني بربع صوت في الأغاني الأخيرة، وأنا مش بحب الترددات دي، وأحب أسمع الرجل رجلا في الغناء”.

في المقابل، دافعت شمس الكويتية عن الفنان محمد رمضان معتبرة انه مجتهد وعن استعراضه لجسده في حفلاته قالت “ما هو حارم نفسه ياكل ويشرب طبيعي عشان يقدم جسم صحيح يناسب شخصيته وأدائه” وتابعت “وانا أحب اغانيه وعلى فكرة هو من الناس اللي بتقول حتى لو ما بغنيش بس بقول بطبقة رجالية فده بيعجبني”.