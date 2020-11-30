أظهر مقطع فيديو تداوله مغردون على موقع “تويتر” الفنانة شمس الكويتية وهي تسير في أحد شوارع مدينة بريدة وتسأل المواطنين عن حليب الإبل. وأبان المقطع أن شمس كانت ترتدي بنطال، وتي شيرت ساتر، وفوقهما روب ثقيل، وطرحة سوداء، وتنادي على المواطنين وتسأل “أبغى حليب إبل يا أهل بريدة”.

وشاهدت “شمس” خلال جولتها ناقة وظلت تغازلها بكلمات “حبيبي وحياتي”، مؤكدةً أنها تحب الإبل، إلا أنها لم تجد طلبها وأخبرها الأهالي أنه يوجد في الشركات المخصصة. وكانت المطربة الكويتية “شمس” ظهرت قبل أيام وهي تزور منطقة حائل في السعودية، وتتفقد أماكن الأسر المنتجة والنساء العاملات بالمنطقة.

فيديو متداول للفنانة شمس في جولتها تناشد أهل بريدة في بحثها عن حليب الإبل. pic.twitter.com/O19LC5zW13 — GDOSE (@GoldenDose) November 30, 2020