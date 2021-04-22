حلت الفنانة شمس الكويتية، ضيفة على الإعلامية بسمة وهبة في برنامجها العرافة الذي يذاع يوميًا خلال شهر رمضان 2021 على شاشة المحور حيث تحدثت عن أشياء مثيرة للجدل.

و تحدثت شمس الكويتية، عن اختياراتها في الرجال، والتي أكدت أنها جيدة جدًا غير أن الأمر ينتهي بالانفصال، لأن أفكارهما مختلفة وقالت: “كل راجل دخل حياتي شك فيا، وكان يريد أن يتملك حياتي، وذلك لأنني فنانة متحررة فكريا، وشخصيتي يُعجب بها الكثير من الرجال، ثم بعد أن يكتشفون حقيقتي ينتهي الأمر بالانفصال.. رغم أنني اختار اختيار رائع وبضاعة كويسة”.

وأكدت أنها تغار على الرجل الذي اختارته ولكنها واثقة في نفسها جدًا وتعلم جيدًا أنه لن يتخطى حدوده.

أشارت شمس إلى أن وضع الاغنية الآن مختلف، حيث نعيش في زمن الاغاني فيه أهم وليس المطرب الذي يغنيها، مشيرة إلى أنها تحب الفنانة آمال ماهر ونوال الكويتية، ولا تحب وضع نفسها محل التقييم لأنه غير ثابت ويتحرك دائما، قائلة” أنا خارج التقييم.. أعتبروني أتفه شخص دخل الوسط الفني العربي”.

وصرحت شمس قائلة: “دفنت نفسي وأنا صاحية عشان أأدب نفسي.. وكنت بجرب فكرة الموت، وفكرة إني أكون لوحدي، وأعيش حالة الخوف”.

وأضافت: ” ظللت تحت رمال البحر لمدة 20 دقيقية، وكان وجهى في البداية في الظاهر، ولكن قررت دفن وجهي.. وشعرت بأمان وسلامة وشعرت أن كل الدنيا خدع وكذب.. وحسيت إني سأكون بين يدي الله ورحمته أوسعه من خطائي”.

وأكدت شمس أنه لا يوجد شخص صادق بنسبة تامة، فمن يخبرك أنه يحبك سيتركك في هذه اللحظة ولن يبقى هناك سوى الله، مشيرة إلى أنها شعرت بالأمان والتصالح مع فكرة أن كل بن آدم خطاء.

وذكرت الفنانة شمس الكويتية إلى أنها تندم على بعض الأشياء الذي فعلتها، أبرزها ندمها على إهمالها لوالدتها خلال فترة سفرها خاصة أنها وحيدتها.

قالت الفنانة شمس الكويتية، إن حالتها الاجتماعية غير متزوجة، ولا يوجد أي معلومات لأحد عن أزواجها السابقين، قائلة:”دى حياتي الشخصية، وإحنا مجتمع قبلي.. وعمرى ما ارتبطت بواحد متزوج.. تقدملي لا أقول عشرات بل مئات من الأشخاص المرتبطين وكنت أهينهم.. أراهم مخادعين.. وأنا لست فأر تجارب، إذا كنت لا تريد إكمال حياتك مع شخص فلماذا إذا تبقى معه لا هذا الشخص يمكن خداعه ولا أنا يمكن خداعي”.

وتابعت: ” كل اللي ارتبطت بيهم ليهم ثُقل اجتماعي وسياسي، فأنا ما ارتبطت بشخص عادي .. ولا يمكن أن أرتبط بشخص مرتبط “.