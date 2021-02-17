احتفلت الشاعرة والإعلامية العراقية، شهد الشمري بزفافها على مواطنها فهد زيد، بعد عقد قرانهما الذي أقيم في يونيو/حزيران من العام الماضي.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو وصور من حفل الزفاف الذي تم في القاعة الملكية بنادي الصيد وفق دعوة الحفل، وذلك وسط إجراءات احترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد ”كوفيد-19“.

وأظهر مقطع فيديو جرى تداوله، قيام شهد الشمري، بالرقص على إحدى الأغاني التراثية العراقية مع زوجها، وسط فرحة الحضور للحفل، الذي بادروا بتهنئتها وزوجها متمنين لهما حياة زوجية سعيدة.

من جهته نشر فهد زيد، عبر حسابه في موقع ”إنستغرام“، صورة جمعته بزوجته شهد الشمري، وهو يقبل رأسها بعد إتمام حفل الزفاف، ودوّن تعليقًا قال فيه: ”سأبقى لك وحدك وعدًا“.

يذكر ان شهد الشمري هي شاعرة واعلامية عراقية قدمت العديد من البرامج منها برنامج “شاعر العراقية” وبرنامج “شهد وشعر”.