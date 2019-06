شاهد.. شهد الياسين تنشر لقطات جديدة من حفل زفافها

View this post on Instagram

شكر خاص للمصمم العالمي المبدع الي كانت طلتي الجميله ليلة عرسي من تصميمه الرائع المصمم يوسف الجسمي جسميكو جزيل الشكر لأنك كنت مهتم بأدق التفاصيل من نفنوف العرس والطرحه وحرصت على إنك تطلعني بأجمل طله راقيه @yousef_aljasmi