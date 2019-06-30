شاهد.. شهد الياسين تنشر لقطات جديدة من حفل زفافها

نشرت الفنانة العراقية شهد الياسين لقطات جديدة من حفل زفافها الذي احتفلت به اول من امس وذلك عبر حسابها على انستغرام.

في البداية نشرت شهد الياسين صور وفيديوهات لفستان زفافها وعلقت شاكرة المصمم جسميكو قائلة: “شكر خاص للمصمم العالمي المبدع الي كانت طلتي الجميله ليلة عرسي من تصميمه الرائع المصمم يوسف الجسمي جسميكو جزيل الشكر لأنك كنت مهتم بأدق التفاصيل من نفنوف العرس والطرحه وحرصت على إنك تطلعني بأجمل طله راقيه “.

كما شكرت آرتست آلاء دشتي قائلة: “ما أكون جميله وأجمل غير من أناملج يا إختي الراقيه والجميله الميكب آرتست آلاء دشتي أبدعتي في مكياجي وتسريحتي عساني ما انحرم منج وشكر كبير لج من القلب دايما” أثق فيج يالعالميه ودايما” تحرجيني بإبداع أناملج الجميله أحبج يا أجمل إخت “.

وكانت العروس شهد الياسين قد أطلت بفستان منفوش بتصميم Off Shoulder، كما اختارت تسريحة شعر ناعمة فزمت جانبي الشعر مع ترك الخصلات منسدلة بالكامل، مع اعتمادها على مجوهرات ماسية خطفت الأنظار.