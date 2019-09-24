شاهد.. شيرين تبكي في جدة: “انا اخذت على نفسي عهد إني ما اتكلم تاني”

لم تتمكن الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب من تمالك دموعها خلال حفلها الذي أقيم، مساء امس الاثنين، في جدة بالسعودية، بالتزامن مع اليوم الوطني للمملكة.

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وقالت شيرين: “اسمحولي اتكلم عن الوطن عشان احنا في وطن غالي واسمحولي انا مش بعرف اتكلم اوي وانا اخدت عهد على نفسي كبير اني ما اتكلمش ما اقولش رأيي ما قول اي حاجة احس بيها بس اخنا في وضع دلوقتي لازم نقول فيها كلمة حق”.

وطلبت من جمهورها أن يسمح لها بالاستعانة بزوجها الفنان المصري حسام حبيب لكي يشاركها في توجيه هذه الرسالة لبلدهما، مشيرة إلى أنه يجيد التحدث وأكثر ثقافة منها.

وبمجرد ظهوره على المسرح قبلت يديه وتركت له الميكروفون، فقال:“السلام عليكم.. أول حاجة طبعا عايزين نهني المملكة العربية السعودية وعلى رأسها الملك سلمان وولي العهد محمد بن سلمان نهنيكم بعيدنا الوطني عشان إحنا بنعتبر السعودية بلدنا التاني ووقفتها جنبنا عمرها ما تتنسي وعلى راسنا من فوق“.

وتابع: ”اسمحولي وإحنا وسطكم نوجه كلمة لمصر ورئيسنا وجيشنا، إحنا في ضهركم ومعكم ربنا ينصركم دايمًا وينصر أهل السعودية ونشوفكم دايما في أعلى شأن“.

وقاطعته شيرين قائلة: ”عايزة أقول الي ملوش كبير يشتريله كبير.. وإحنا عندنا كبير وبنحترمه.. ربنا يحمي بلدنا وكل البلاد يارب“.