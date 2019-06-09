شاهد.. شيرين تثير الجدل بفيديو راقص لفتاة محجبة مع هوت شورت!

أثارت الفنانة المصرية شيرين الجدل بين متابعيها على انستغرام بعد نشرها فيديو راقص على انغام اغنيتها “يا بتفكر يا بتحس”.

وقد اثار الفيديو الجدل كونه يظهر رقصة بأزياء غريبة خاصة بسبب ارتداء احدى الفتيات حجابا مع “هوت شورت”.

وقد ابدى متابعو شيرين اعجابهم بالاغنية غير انهم ابدو تحفظهم على ازياء الراقصين حيث قالت احدى المتابعات “طيب ليه محجبة مش فاهمة 🙄” فيما قالت اخرى “بس سؤال حيرني للحظات : همي الشباب الله يرضى عليهم ليش لابسين تنانير ؟😂 والبنت الله يرضى عليها كمان ليش هوت شورت وحجاب😂😂😂 مش زابط الكومبنيشن ابدا اطلاقا اططلاقاً”.

ويبدو ان شيرين قد انتبهت الى حساسية الفيديو فقامت بحذفه لاحقا من حسابها.