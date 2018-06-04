شاهد… شيرين وجدي تبكي بسبب أزمة زوجها ايهاب طلعت

بكت الفنانة شيرين وجدي، على الهواء، عند حديثتها عن أزمة برنامج “البيت بيتك” وإيهاب طلعت مع محمود بركة، متابعة: “الموضوع ده بيوجعني علشان اتحرمت من ولادي، وعلشان كده مبحبش أطلع في برامج”.

وأضافت “وجدي”، خلال حوارها مع الإعلامية بسمة وهبة، ببرنامج “شيخ الحارة”، المذاع عبر فضائية “القاهرة والناس” مساء الأحد، أن الأزمة كانت بسبب “البيت بيتك” وليست بسبب محمود بركة.

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وأوضحت أن برنامج “البيت بيتك” كان ناجحًا، وإيهاب طلعت كان إمبراطور الميديا، لافتة إلى أن “مصر النهاردة” بديل برنامج “البيت بيتك”، وأنهم غيروا الاسم بعد ما فاز “طلعت” بالقضية.