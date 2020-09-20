شاركت الفنانة المصرية شيماء سيف، متابعيها على انستغرام بمقطع فيديو لها وهي ترقص على أغنية الفنان عمرو دياب الجديدة “أماكن السهر”.

وعلقت شيماء سيف على الفيديو، كاتبة:”أماكن السهر فى عز الشمس عادى يعنى” فيما علق زوجها محمد كارتر: “في أماكن السهر شوشو زي القمر “.

على صعيد اخر، بدأت شيماء سيف تصوير أول مشاهد مسلسلها الجديد “بالقوة” الذى تخوض به أولى بطولاتها المطلقة،

وتقدم شيماء سيف مسلسل “بالقوة” على طريقة دنيا سمير غانم فى مسلسلها الأخير “بدل الحدوتة 3” الذى تم عرضه فى شهر رمضان قبل الماضى، من خلال ثلاثة قصص مختلفة كل واحدة من 15 حلقة، الأولى وهى “فى بيتنا روبوت” من تأليف السيناريست أحمدى محمدى والثانية يكتبها السيناريست أمين جمال وجارى اختيار مؤلف للثالثة.