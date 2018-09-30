شاهد… شيماء قاسم خائفة وتبكي بحرقة على تارة فارس

نشرت شيماء قاسم، ملكة جمال العراق عام 2015، امس السبت، مقطع فيديو عبر احد حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، ظهرت فيه خائفة وتبكي بحرقة.

وأكدت شيماء قاسم أنها تلقت رسائل تهديد بالقتل جاء فيها “جايلك الدور”، متسائلة “هل ذنبنا أننا خرجنا على الإعلام وأصبحنا مشهورين أن يتم ذبحنا مثل الدجاج؟”.

وأضافت في المقطع الذي تم تداوله بكثافة على مواقع التواصل الاجتماعي أنها “عندما تفتح صفحتها تجد رفيف، وتارة الفارس، ورشا، موضوع على صورهم الشارة السوداء وأنها باتت تخاف أن تلحق بهم بعد كل التهديدات التي تتلقاها من مجهولين”.

وعمدت شيماء على نشر المقطع ربما لحماية نفسها وقالت “كل من يخرج يقول هؤلاء عاهرات اقتلوهن، وكل من يحرض على القتل دون حق فهو في جهنم وبئس المصير، وكل من ماتوا فهم شهداء غصباً عمّن يرضى ومن لا يرضى”.