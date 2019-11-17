شاهد.. صابرين باكية: “انا ايه اللي عملته في حياتي غلط؟”

في اول تصريح بعد صورها بشعر مكشوف تماما، اوضحت الفنانة المصرية صابرين انها لم تخلع الحجاب بل “التربونة”.

وقالت صابرين، في مداخلة هاتفية مع الاعلامي عمرو اديب في برنامج “الحكاية” المذاع على قناة “mbc مصر”، ان هناك فرق بين ان تخلع الحجاب والتربونة.

واوضحت صابرين انا لم تكن محجبة اصلا وانها صرحت اكثر من مرة انها “محتشمة” وتابعت “من يوم ما لبست الباروكة انا خلعت الحجاب ودايما اقول انا عاملة خطوة بسيطة يمكن تقبل يمكن اكون اعمل حاجة كويسة”.

وكانت صابرين قد اثارت الجدل بعد نشرها اول صورة لها، على حسابها على انستغرام، بشعر مكشوف تماما.

واعربت صابرين عن ضيقها من التعليقات السلبية التي تتلقاها بشكل دائم على السوشيال ميديا لكل خطوة تقوم بها وقالت باكية “تعبت نفسيا جدا وبعدين انا طول عمري بعمل اعمال محترمة انا مربية ولادي تربية محترمة انا عمري ما حد اتكلم عني كلمة غير اني بقيت البس باروكة ايه اللي عملته في حياتي غلط ممكن يتمسك علي ايه ذنب ولادي انهم يتشتموا كل شوية من ناس ما عندهم اساس الدين والاخلاق”.