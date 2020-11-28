علقت الفنانة المصرية صابرين على فوز النادي الأهلي ببطولة لقب دوري أبطال أفريقيا للمرة التاسعة فى تاريخه معبرة عن فرحتها وذلك خلال مداخلة هاتفية، مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج “الحكاية” المذاع على قناة “ام بي سي مصر”.

وبدأت صابرين مداخلتها بالحديث بصوت هامس قائلة: “انا بكلمك من تحت السرير عشان زوجي زملكاوي علشان اقلكم مبروك” ليرد عليها عمرو اديب “اصيلة يا ختي اصيلة والله وحياتك لقوله”.

وتابعت صابرين : “مبسوطة بالفوز يا عمرو بس أنت كلامك زي جوزي لأنه زملكاوي زيك، بتتكلموا زي بعض عن المباراة والحكم، والأخطاء، زيك بالظبط”.

وبعد ان سألها عمرو اديب: “انا عايز اسألك سؤال مين اللي حيقعدلك الاهلي او جوزك؟” لترد: “الاهلي طبعا” ثم تابعت “انا حاطلق بعد المكالمة دي”.

ورد الإعلامي عمرو أديب خلال تقديمه برنامج الحكاية: “أنتي فرحانة فيا، طب روحي باتي عند واحدة صاحبتك أو أهلك النهاردة عشان جوزك زملكاوي”.

وحصد فريق الأهلي بطولة أفريقيا للمرة التاسعة في تاريخه بعدما فاز على الزمالك بهدفين لهدف خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة، باستاد القاهرة فى نهائى دورى أبطال أفريقيا المعروف إعلاميًا بنهائى القرن.