عبرت الراقصة صافيناز عن محبتها للرقص الشرقي عبر مقطع فيديو جديد شاركته مع متابعيها على احد مواقع التواصل الاجتماعي.

وظهرت صافيناز في الفيديو بالحركة الشهيرة التي تؤديها في كل رقصاتها وهي “فتح الحوض” ببدلة رقص ذهبية وعلقت كاتبة “احب الرقص.. الرقص هو الحب”.

يذكر ان الراقصة صافيناز قد أوضحت سابقا أنها تمارس التمارين الرياضية بشكل يومي للمحافظة على مرونتها ولياقتها، لكنها نادراً ما تتمرن على الرقص،مبررة ذلك بالقول: “أرقص بإحساسي لا بجسدي، وقد أؤدي الرقص على اللحن نفسه، عشر مرات وفي كل مرة بأداء مختلف كلياً، حسب إحساسي وتذوقي”.