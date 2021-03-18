ناشد الاعلامي الاماراتي صالح الجسمي العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة التدخل لمساعدة منى السابر والدة الفنانة البحرينية الشابة حلا الترك بعد الحكم الذي صدر ضدها بالسجن لمدة عام كامل.

ونشر صالح الجسمي مقطع فيديو عبر حسابه على تويتر قال فيه: “أحزنني وألمني الحكم الذي صدر بحق الاخت منى السابر في القضية التي رفعتها ضدها ابنتها الوحيدة وضناها تخيلو بنية ترفع على امها قضية علشان شو الفلوس “.

وتابع “أنا أطلب واتمنى وارجو من جلالة الملك حمد بن عيسى الله يحفظه ملك البحرين ومن سمو الشيخ سلمان بن حمد ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وسمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة الله يحفظهم ان يساعدوا السيدة الفاضلة هذه وان يتكرمون ويدفعون المبلغ او انهم يعطون التصريح الامنى بأن الناس تجمع تبرعات”.

نحن في زمن أغبر

كيف لبنت شابة أن ترفع دعوى على والدتها ويحكم عليها بالحبس بسبب المادة، ألا يعلم المرء أن حاله وماله وما يملك لا يساوي ظفر والديه، وبالوالدين إحسانا، أتمنى من المسؤولين بمملكة #البحرين مساعدة المغلوب على أمرها #منى_السابر @nalhamer pic.twitter.com/47xZawa9OZ — Saleh Aljasmi|صالح الجسمي (@SalehJasmi) March 18, 2021

وأضاف الجسمي “كارثة لما تكون البنت ترفع قضية على أمها وتحبسها بسبب فلوس وانا اقول للبنت كيف يهنالك طعامك وكيف يهنالك نومك كيف يهنالك يومك وانت مجرجرة امك في محاكم وعليها حكم بالحبس”.

وكان قد تصدر هاشتاغ “اهل البحرين انقذوا منى السابر” ترند موقع تويتر في عدد من الدول العربية بعد الحكم حكم الاستئناف للقضية المرفوعة ضدها وهو السجن لمدة عام.

وقد طالب الناشطون الحكومة البحرينية بتصريح لجمع التبرعات وسداد المبلغ الذي صدر الحكم على منى السابر بالسجن بسببه.

#اهل_البحرين_انقذو_منى_السابر

محتاجين تصريح حق منى لجمع التبرعات لان الحكم نفذ ولازم سداد المبلغ

الي يقدر يساعد لا يقصر هذي ام pic.twitter.com/60Fhwrkasa — fas7a (@fas7afas7a) March 17, 2021

وكانت منى السابر قد أعلنت وهي تبكي في تعليقها الأول من خلال البث المباشر عبر حسابها الرسمي في إنستغرام قائلة: “كنت بتمنى على بنتي توقف وقفة حق، وبقلها شكراً حلا على الهدية اللي اهديتني اياها هلق بعيد الأم، وبكرا بس بتتزوجي وبصير عندك ولاد بتعرفي شو قيمة الأم، بقلك يا حلا شكراً كتير”.

وأضافت منى: “طبعاً أنا صدر حكم أول واستأنفت، واليوم صدر نفس الحكم في الاستئناف، ما تغير ولا شي من الحكم، وطبعاً بدو وقت هلق لحتى لنقدم للمحكمة أحكام بديلة لأنو أنا حاضنة وأنا عندي ولد، لأن الحكم صدر سنة نفس الحكم الأولاني مع التنفيذ ف رح ناخد إجراءات ورح تاخد وقت، إنشاء الله خير وأنا ما كنت عم بحكي هالفترة لإني بإنتظار صدور الحكم”،

وتابعت: “أنا ما كنت متوقعة أصلاً إن حلا تيجي وتشهد في المحكمة، وطبعاً إنتو عارفين مين السبب الرئيسي اللي هي الأب والجدة هما والعم واللي حواليهم، أنا ما إلي غير الله وإنتو”.

وختمت منى السابر: “أنا عارفة إن حلا هلق عندها علم بالحكم، وأنا ما كنت متوقعة في المحكمة إن بنتي توقف ضدي، يعني موقف للحين أنا مو مستوعباه، ما رح تعرف قيمة الجرح اللي سببتلي إياه إلا بس تتزوج ويصير عندها ولاد”.