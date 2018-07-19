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شاهد.. صورة جديدة من كواليس فيلم “الكويسين” لأحمد فهمى وشيرين رضا

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نشرت الفنانة شيرين رضا صورة جديدة لها مع الفنان أحمد فهمى وعمرو وهبة، من كواليس تصوير فيلم “الكويسين”، المقرر أن ينافس فى موسم عيد الأضحى المقبل، عبر حسابها بموقع “إنستجرام”

ويتبقى 3 أيام تصوير وينتهى أحمد فهمى وأسرة الفيلم من كافة المشاهد، وذلك قبل تجهيزه للعرض، حيث صور فهمى شهر كامل فى أحداث العمل 3 أسابيع منهم فى القاهرة وأسبوع فى الغردقة، وباقى المشاهد يتم تصويرها فى القاهرة

 

Shooting in summer got us like ☄️☀️ —— #الكويسين #قريباً #شيرين_رضا

A post shared by Shereen Reda (@shereenredaofficial) on

 

المصدر: youm7.com

المزيد عن هذا الموضوع على الروابط التالية:

vetogate.com : شيرين رضا تنشر صورة جديدة من كواليس «الكويسين»

 

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