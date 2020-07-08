تداول رواد مواقع السوشيال ميديا وعدد من الحسابات على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” صورة للفنان المصري ” محمد حماقي ” من حفل زفافه تعود إلى 9 سنوات ماضية .

وتفاعل المتابعون على الصورة بشكل كبير الذي أشار الكثير منهم على تغيرا كبيرا طرأ في شكله مقارنة بشكله في الوقت الحالي .

بينما تحدث البعض الآخر عن أن التغير ليس كبيرا وأن ملامحه كما هي .

يذكر أن محمد حماقي كان قد تزوج من ” نهلة الحاجري ” في السابع من ديسمبر لعام 2011 ثم انفصلا في عام 2014 .. حتى عادوا مرة أخرى معا بعد مرور عامين ولديهما طفلة .