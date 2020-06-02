نشر الحساب الرسمي لقناة ” روتانا سينما ” على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” صورة قديمة ونادرة للفنانة المصرية ” شريهان ” .

والتي ظهرت بها وهي تحمل إبنتها بعد مرور مدة قصيرة على ولادتها .

وجاء في التعليق على الصورة : ” الجميلة شريهان بصحبة إبنتها في صورة بعد ولادتها ” .

وتفاعل المتابعون على الصورة التي تم تداولها بشكل كبير وانقسمت تعليقاتهم بين من يرى أن شريهان كانت في السابق أكثر جمالا .

وبين من يرى أن علامات التقدم في السن لا تظهر على وجهها في الوقت الحالي بشكل كبير وأنها جميلة في المراحل العمرية المختلفة .