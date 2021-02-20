احتفل الفنان الشاب ” عمر حسن يوسف ” بعيد زواج والده الفنان ” حسن يوسف ” ووالدته الفنانة المعتزلة ” شمس البارودي ” عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات إنستجرام من خلال خاصية الاستوري .

حيث نشر عمر حسن يوسف صورة نادرة بالأبيض والأسود من حفل زفاف والديه ظهر فيها حسن يوسف مرتدي بدلة كلاسيكية فيما تألقت شمس البارودى بفستان زفاف أبيض أنيق مزين بوردة كبيرة حمراء اللون عند الخصر .

يذكر أن حسن يوسف وشمس البارودي كانا قد تزوجا في شهر فبراير من عام 1972 بعد قصة حب قوية جمعتهما .. ولديهما أربعة أبناء هم : ناريمان وعمر ومحمود وعبدالله .

واعتزلت الفنانة شمس البارودي بعد أداء العمرة في عام 1982 وقررت الابتعاد عن الأضواء والتفرغ للعبادة ولأسرتها وزوجها وأبنائها .