شاهد .. صورة نادرة من حفل زفاف نشوى مصطفى بحضور عددا من النجوم

نشرت الفنانة المصرية ” نشوى مصطفى ” عبر حسابها الرسمي على موقع ” إنستجرام ” صورة نادرة من حفل زفافها .

وظهرت في الصورة برفقة زوجها وعددا من نجوم الفن .. ووجهت نشوى سؤالا إلى جمهورها لمن يتمكن من التعرف على الفنانين الموجودين بالصورة .

وكتبت : ” اللي هيقول أسامي الزملاء الموجودين في صورة فرحي يبقى شطور ” .

وظهر في الصورة كلا من أحمد السقا ورامز جلال وسامح الصريطي ووفاء سالم وسناء يونس ومنال سلامة وسلمى غريب ودينا عبد الله والفنانة الراحلة نادية فهمي .