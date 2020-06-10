أثارت الممثلة المصرية نيللي كريم الجدل بعد نشرها صورة لها وهي تمسك بيد رجل، لم تظهر وجهه، ما دفع الجمهور للتعليق انه حبيبها رجل الأعمال المصري “عمر إسلام”.

وكانت عدة مصادر صحفية كشفت عن وجود قصة حب تجمع الثنائي، وما زاد التكهنات هو قيام بطلة مسلسل “بـ100وش”، بنشر صورة عبر خاصية القصص القصيرة في حسابها الشخصي على “إنستقرام” من إجازتها الأخيرة التي تقضيها في مدينة الجونة الساحلية في مصر، ظهرت خلالها وهي ممسكة بيد رجل ما بشكل رومانسي، ما جعل أغلب المتابعين يخمنون أن اليد التي ظهرت في الصورة هي لرجل الأعمال.

يذكر أن نيللي كانت متزوجة سابقاً، المرة الأولى وهي صغيرة وأثمر زواجها عن ولدين هما كريم ويوسف، أما الزواج الثاني فكان في عام 2004 من خبير التغذية “هاني أبو النجا” وأثمر عنه ابنتان هما سيليا وكندة واعلنت انفصالها عام 2015.

أما عمر اسلام، فقد كان متزوجاً من الفنانة التشكيلية الفلسطينية الأمريكية، جنان شحادة (43 عاماً) وله منها ولدان توأم ذكر وأنثى، هما سامو وتيا ، كما يعتبر عمر الصديق المقرب للهضبة عمرو دياب وزوجته الأولى هي الصديقة المقربة لـ”زينة عاشور” طليقة الهضبة.

وقد نشر موقع “سيدتي” صورا للفنانة التشكيلية جنان شحادة ظهرت في احداها مع زينة عاشور زوجة الفنان عمر دياب.

جنان شحادة الزوجة الاولى لـ اسلام عمر

جنان شحادة مع زينة عاشور