خطفت زينب فياض الابنة الوحيدة للفنانة اللبنانية “هيفاء وهبي” الانطار بعد نشرها مقطع فيديو لها برفقة ابنتها دانييلا وهي تغني جديد الفنان الإماراتي حسين الجسمي “بالبنط العريض”.

وعلقت زينب فياض على الفيديو كاتبة: “لقيت الطبطبة .. بكل صراحة مين عم يتذكرني أنا ودانيلا وقت يسمع الأغنية ”.

وقد خطفت زينب فياض الانظار بطرافتهما كما كان لافتا الشبه الكبير بالاداء والصوت بين زينب ووالدتها هيفاء وهبي لدرجة أن البعض لم يصدق أنه فعلاً صوتها وأنها قامت بتركيب صوت والدتها على الفيديو.

وكان من بين المعلقات على الفيديو روان بن حسين التي كتبت: “لا اصدق كم ان شكلك وصوتك يبدون مثل والدتك.. رائع جدا”.

يذكر ان زينب فياض دائما ما يتم تشبيهها بوالدتها هيفاء وهبي في جميع اطلالاتها كم تم تشبيهها في احدى المرات بالفنانة العالمية انجلينا جولي.