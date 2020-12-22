شاركت الفنانة المغربية دنيا بطمة متابعيها على انستغرام بعدد من مقاطع الفيديو لما قالت انها احتفال معجبيها حول العالم بعيد زواجها الثامن على المنتج البحريني محمد الترك والد الفنانة الشابة حلا الترك.

فقد نشرت دنيا بطمة فيديو لطفلتين قالت انهما سعوديتيين وعلقت كاتبة: “اصغر فانزاتي الجميلات من المملكة العربية السعودية كيحتافلو معايا بعيد زواجي انا والحب الله يحفظكم مواح عليكم ”.

كما نشرت مقطع احر قالت لانه لطفلة من اسبانيا حيث كتبت: “حبيبتي من اصغر واشد المعجبين باسبانيا تحتفل بعيد زواجنا انا والحب ربي يحفظك لوالديك كبيده ديالي لوف يو ”.

وكانت دنيا بطمة قد نشرت قبل ذلك عبر خاصية الستوريز، صورا تجمعها بزوجها من مناسبات مختلفة، وأرفقتها بتعليقات، قالت فيها: “كل عيد زواج وأنت الحب.. رغم صعوبات لم تترك يدي لحظة.. وبحبنا القوي تخطينا كل شيء”.

وأضافت بطمة: “مع كل مشكلة كان حبنا يقوى ويتجدد.. شاركتني طموحاتي ونجاحاتي.. وبعد كل العراقيل الصعبة ربي رزقنا أجمل هدية فرحتنا الأولى غزل في 16/6/2016.. وبعدها بثلاث سنوات ربي رزقنا بالفرحة الثانية ليلى روز 10/10/2020”.

وتابعت المطربة المغربية: “واليوم عيد زواجنا الثامن.. وكل يوم يمر من عمري أحبك أكثر وأكثر وكل يوم أتعلق بيك أكتر وأكتر وكل يوم حبي لك يتجدد أكتر وأكتر.. كل عام وأنت تاج ياللي أتزين به في كل مكان وزمان.. كل عام وأنت سندي وحبيب عمري وأبو بناتي.. أحبك حب لا ينتهي.. زوجتك دنيا بطمة”.

من جانبه، أعاد المنتج محمد الترك نشر رسالة زوجته دنيا بطمة، وكتب عليها عبر إنستغرام: “أجمل إهداء من أغلى الناس على قلبي.. أم عيالي وملكتي”.