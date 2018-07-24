شاهد طليق نيللي كريم غاضب بسبب دينا الشربيني.. وما علاقة عمرو دياب!!

اعترض دكتور التغذية هاني أبو النجا طليق الفنانة نيللي كريم من التعليقات المسيئة في حق الفنانة دينا الشربيني، على إثر نشرها رقصة “كيكي” على أغنية “شوقنا” للفنان عمرو دياب.



وعلق هاني أبو النجا على تعليقات البعض وسخريته من شكل دينا الشربيني في فيديو رقصة “كيكي” من خلاله حسابه الشخصي على الفيس بوك قائلاً: “والله ياجماعة أنا معرفش دينا الشربيني بس أنا مش فاهم الناس اللي عماله تشتم و تعيب ، يا اخي هو عمرو دياب كان هيتجوزك انت و لا كان خاطبك انتي … معلش بعد كدة الجمال دة نسبي اللي انت تشوفها حلوة غيرك يشوفها قرد”.

وأضاف هاني أبو النجا قائلاً: “يا شعب الجامع و الكنيسة يا شعب الإيمان ارحموا انفسكم من النميمة… و بجد و من قلبي ربنا يسعدهم و يسعد الناس كلها حتي لو كلنا قرود في نظر سياتك أو حضرتك يا سيدي سبنالكم الحلاوة بس سيبوا الناس في حالها”.

وكانت دينا الشربيني شاركت في تحدي “كيكي” الشهير الذي اجتاح العالم، ولكنها فضلت الرقص على أغنية “شوقنا”، الأمر الذي عرضها للسخرية من قبل البعض الذين وجدوا إنها تصر على إلصاق اسمها مع الهضبة بأي طريقة.

الجدير بالذكر أن هناك تقارير صحفية ألمحت إلى اقتراب زواج عمرو دياب ودينا الشربيني وتحديداً الشهر الجاري، وأن الزفاف سوف يقام في اليونان، إلا إنهما لم ينفيا أو يؤكدا هذه الأخبار.