شاهد… طوني خليفة ينفعل على الهواء: “ما بسمحلك تنكت على مقدساتنا وأنبيائنا وقديسينا”

انفعل الاعلامي اللبناني طوني خليفة على الهواء بسبب استهزاء بعض الملحدين بالمقدسات على خلفية لجوء البعض الى الترويج لتراب قبر القديس مار شربل كعلاج لفيروس الكورونا.

وقال طوني خليفة، في حلقة الامس من برنامجه على قناة الجديد، ردا على الجدال الدائر: “أنا احترم كل شخص على قناعاته فأنا كملحد احترمك احترم قناعاتك بس ما بسمحلك لأنك ملحد تهيني وتهين كرامتي وتهين مقدساتي”.

وتابع “اذا تؤمن في الله او لا تؤمن في الله انت حر بالنتيجة حسابك عند ربنا ولكن ان تكون ملحد وفوق الحادك تنكت على مقدساتنا وانبيائنا وقديسينا وتستعمل عبارات حقيرة مثلك لا ما نسمحلك”.

يذكر ان لبنان يشهد حالة من الجدال بسبب ترويج البعض لعلاج المصابين بفيروس الكورونا بشرب الماء المعفر بتربة قبر مار شربل بعد زعم سيدة لبنانية انها رأت القديس الماروني في الحلم وطلب منها ان تغلي ماء من قبره وتذهب به الى المستشفى حيث يعالج المصابون بهذا الفيروس الذي لا يوجد له علاج طبي حتى الان.