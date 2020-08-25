نشر الفنان التونسي ” ظافر العابدين ” مقطع فيديو عبر حسابه على موقع ” إنستجرام ” انتقد من خلاله طيارات الخطوط الجوية التونسية والوضع الذي وصلت إليه .

حيث أظهر ظافر العابدين في مقطع الفيديو رداءة المقاعد بالطائرة على الرغم من إنها في درجة رجال الأعمال وسوء وجبات الطعام المقدمة أيضا .

وكتب في تعليقه على الفيديو معربا عن استيائه قائلا : ” صورت هذا الفيديو لأنني مستاء من الحالة التي وصلت إليها الخطوط الجوية التونسية .. بصفتي تونسيا فخورا ببلدي أشعر أن حالة الخطوط الجوية لا تمثل ما تعنيه تونس ومن هو الشعب التونسي .. بلدنا يستحق أفضل بكثير من هذا ” .

وتابع : ” كنت مترددا في نشر هذا المقطع لأنني اعتقدت أن الأمور قد تتغير وشعرت بمسئولية حماية بلدي وسمعتها .. لكن بعد الإنكار المستمر للطيران التونسي والاستخفاف المستمر بالرأي العام قررت مشاركة هذا الفيديو لأن أفضل طريقة لمحاربة هذا العجز والفساد هي كشف الحقيقة .. حان وقت التغيير ” .

وأضاف ظافر العابدين في تعليقه هاشتاج ” نستحقوا خير من هكا ” و ” تطوير الخطوط الجوية التونسية ” .