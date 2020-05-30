تداول عدد من النشطاء صورة نادرة من طفولة الفنانة المصرية “منة شلبي” مع والديها، حيث كانت لاتتجاوز من العمر عدة أشهر، واستطاعت بتلك الصورة أن تحصد نسب عالية من التعليقات والمشاركات على مواقع التواصل الإجتماعي المختلفة. خاصة أنها شهدت ظهوراً نادراً لوالد الفنانة منة شلبي وطليق الفنانة “زيزي مصطفي”.

صورة نادرة من طفولة الفنانة “منة شلبي” برفقة والديها

ويذكر عن “محمد هشام الدين شلبى” والد منة، أنه يعيش بالخارج منذ سنوات طويلة وتحديدا منذ انفصاله عن الفنانة زيزى مصطفى،وقد عاد قبل سنوات لحضور عرض خاص لاحد افلام ابنته ثم قام باجراء جراحة قلب مفتوح مرت بسلام ثم عاد للخارج من جدي،د ولكن مؤخرا زادات الامه الصحية مما استلزم بقاء إبنته منة بجواره تارة، وسفره لإستكمال العلاج بالخارج تارة اخرى .



صورة تشهد ظهور نادر لوالد الفنانة “منة شلبي”

يُذكر أن الفنانة منة شلبي، سجلت مؤخراً تعاونها الأول مع النجم “محمد هنيدي” والمخرج “شريف عرفة”، من خلال فيلم “النمس والإنس”، حيث من المقرر أن تبدأ تصوير أولى مشاهدها داخل أستوديوهات شريف عرفة، بعد أسبوعين وتحديداً في منتصف شهر يونيو المقبل، وكانت الاستعدادات والتحضيرات للفيلم قد توقفت قبل شهر رمضان، لإنشغال بعض أبطال الفيلم بأعمال فنية في موسم دراما رمضان.