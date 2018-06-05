شاهد.. عابد فهد يروي قصة تعرفه المشوقة على زوجته زينة اليازجي.. ما الذي يزعجه منها!!

روى الممثل السوري عابد فهد ضمن برنامج “مجموعة إنسان” قصة تعرفه بزوجته الإعلامية زينة اليازجي، التي كانت حاضرة أيضًا في الحلقة إذ عقّبت وهو يروي القصة: “قلبي عم بدق بسرعة، سامعين؟”.

وقال فهد “زينة لم تكن تعرف أنني فنان، تخرّجت من الجامعة الاميركية في بيروت وعادت إلى اللاذقية. طلب مني أخي أن أتعرّف اليها كي أدلها على الطريق وتبدأ مسيرتها المهنية، تكلمت معها على الهاتف قلت لها: ألو أنا عابد فهد، لم تعطني أي ردة فعل بل ردت: طيب طيب. أخبرتها أنني سأقابلها غدا صباحا فأجابتني بطريقة جدية جدا. في اليوم التالي ذهبت لألتقي بها وحين رأيتها قلت في نفسي: علقنا والله.لازم تروح تعمل إعادة نظر بتاريخك يا ولد، وأخذت قرارا أن هذ هي السيدة التي ستكون في المنزل”.

كما وقال عابد إن أكثر ما يزعجه في زوجته هو قلقها الدائم على العائلة وغير المبرر أحيانا.