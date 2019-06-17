شاهد .. عاصي الحلاني : إليسا كنت بحسها بعيدة عني وما كانت تعني لي

حل النجم اللبناني عاصي الحلاني وزوجته ” كوليت بولس ” ضيوفا مع الإعلامي اللبناني نيشان في برنامجه ” توأم روحي ” المذاع على قناة bein دراما .

وتحدث عاصي الحلاني عن علاقته بالنجمة اللبنانية ” إليسا ” في الوقت السابق وحاليا .. حيث كشف عن عدم وجود علاقة تربطه بها سابقا وإنه لم يكن يعرفها جيدا وكان مستمعا لأغنياتها فقط قائلا : ” كنت بحسها بعيدة عني وما كنا نتلاقى .. كشخص ما كانت تعني لي ، اه بيعني لي أغانيها حلوة ولكن كشخص لا ” .

وقال أن الأمور تغيرت بعد تقابلهم في برنامج ” The Voice ” للموسم الرابع وجمعتهم لجنة الحكم فتعرف عليها عن قرب ووجد إنها إنسانة طيبة وقريبة للقلب وصادقة فقال : ” تقابلنا في برنامج ذا فويس وأصبحت قريب منها أكثر وحسيت أد إيه هذه الإنسانة صادقة واللي في قلبها على لسانها ” .

وعبر عاصي عن حزنه بسبب مرض إليسا وإنها لم تخبره عن مرضها خلال فترة تصوير البرنامج وهو الوقت الذي كشفت إليسا إنها كانت تتلقى العلاج فيه من سرطان الثدي .

كما أعربت ” كوليت ” زوجة عاصي عن حبها الشديد لإليسا وإنها تشبهها كثيرا في شخصيتها وأن ابنتها ” ماريتا ” أيضا تحبها كثيرا ومتأثرة بها في الفن .