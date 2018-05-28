شاهد.. عاصي الحلاني يخرج عن صمته فيما خص إنتفاخ خدوده.. وما علاقة مرضه بالموضوع؟

ردّ الفنان اللبناني ​عاصي الحلاني​ على الإتهامات التي طالته مؤخراً بسبب إنتفاخ وجهه، حيث أشار البعض إلى لجوئه لحقن البوتوكس في خدوده.



ونفى الحلاني هذه الأخبار، مشيراً خلال إستضافته ضمن برنامج “مجموعة إنسان” إلى أن الامر أثر عليه بشكل كبير وكان يضايقه، وأضاف أن معاناته مع المرض وحاجته لأخذ كمية كبيرة من مادة الكورتيزون كانت السبب في الانتفاخ الذي حصل له في وجه.

وأكد أنه حتى الآن لم يخضع لأي عملية تجميل أو حقن بوتوكس، مبدياً إنزعاجه من الأخبار التي تنتشر عبر مواقع التواصل الإجتماعي وتؤثر سلباً على الفنان.