علقت الفنانة المصرية عايدة رياض على الصورة التي انتشرت منذ اشهر لمعتمر يحمل صورتها اثناء طوافه في الحرم المكي بنية القيام بعمرة عنها.

وقالت عايدة رياض، خلال لقاء في برنامج “خط أحمر” عبر قناة “الحدث اليوم”، إنه ليس لها أي علاقة بمواقع التواصل الاجتماعي، ولا يوجد لها أي حساب عليها.

أضافت، أنها اعتادت على شائعات الوفاة التي تنتشر عنها، لكن أغرب موقف حدث قبل فترة، عندما وجدت صورة منتشره لشخص يضع صورتها من مشهد من عمل لها على هاتفه، ويقف بجوار الكعبة وكأنه يقوم بأداء عمرة عنها، وقالت عن هذا الموقف: “في حد حاطط صورتي على الموبايل وقال بيعملي عمرة، أنا مسيحية أولا، لا وكمان المفروض أنا ردت عليه على فيسبوك وبشكره”.

أضافت، أنها لم تفهم هذا الأمر، ثم بعد ذلك فوجئت أن قناة “بي بي سي العربية”. تناولت الموضوع بشكل مستفز.