أكدت الفنانة المصرية عايدة رياض انها لم تتزوج بعد وفاة زوجها الفنان الراحل محرم فؤاد وذلك خلال لقاء مع المخرجة ايناس الدغيدي في برنامج “شيخ الحارة والجريئة” على قناة القاهرة والناس.

وردا على سؤال حول سبب عدم زواجها بعد محرم فؤاد ، قالت عايدة رياض: “الحقيقة انا اتعقدت من الزواج” ثم بررت كلامها بالقول “كان فرق السن شوية وكان يحبني اوي ويغير علي اوي فكان قافل الدنيا اوي وكان صعب جدا”.

ورغم تأكيدها عدم زواجها غير ان عايدة رياض كشفت عن وجود ثلاثة رجال في حياتها قائلة “انا كنت بحب بس”.

وعن زواجها من احمد بدير، قالت عايدة رياض: “اتزوجه ازاي ده زميل” مؤكدة ان هذا الخبر كان مجرد شائعة وتابعت “سيبه الرجل في حاله متزوج وهو محترم جدا ومؤدب جدا”.